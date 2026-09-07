Британская газета The Guardian опубликовала письмо советника посольства Азербайджана Гюнель Салимовой в ответ на рецензию на документальный фильм «Черный сад», посвященный жизни людей, затронутых бывшим карабахским конфликтом.

Публикация вышла под заголовком «Пока Азербайджан и Армения работают над миром, этот фильм создает вводящую в заблуждение картину».

В письме отмечается, что фильм представляет крайне националистическую точку зрения и не учитывает ряд фактов, связанных с последствиями конфликта для Азербайджана.

Салимова напомнила о тысячах погибших, около 4 тыс. пропавших без вести, примерно 1 млн внутренне перемещенных лиц и беженцев, а также о серьезных экономических и социальных последствиях конфликта.

В письме также говорится об оккупации международно признанных территорий Азербайджана, резолюциях Совета Безопасности ООН и сохраняющейся минной угрозе. Отмечается, что с 2020 по 2026 год в результате взрывов мин погибли или получили ранения 436 человек.

Автор письма считает публикацию фильма и рецензии несвоевременной на фоне продолжающегося мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

В качестве примеров позитивной динамики она указала на торговлю между странами, работу комиссий по делимитации границы, меры по укреплению доверия, экспорт азербайджанской продукции в Армению и обсуждение региональных транспортно-коммуникационных проектов.

В завершение Салимова заявила, что именно эти процессы, а не материалы, способствующие дальнейшему разобщению, должны находиться в центре внимания.