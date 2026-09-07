Канцлер Фридрих Мерц назвал результат выборов в Саксонии-Анхальт «тектоническим сдвигом» и признал драматическое поражение ХДС.

По данным BILD, на заседании руководства партии он заявил, что возможное правительство АдГ стало бы «праворадикальным».

«Это потрясает нашу партию до самого основания. Мы не можем просто вернуться к обычной работе — ни я, ни федеральное правительство», — сказал Мерц.

Он также признал, что ХДС не удалось установить эмоциональную связь с избирателями, и призвал руководство партии не выносить внутренние конфликты в публичное пространство.