Финляндия завершила строительство 200-километрового пограничного заграждения на границе с Россией, предназначенного для предотвращения незаконного въезда в страну и миграции, сообщает YLE News.

Заграждение представляет собой металлический забор с установленными на нем камерами наблюдения, фонарями и громкоговорителями. Рядом с ним проложена дорога, а также создана полоса, очищенная от леса.

Стоимость строительства составила 356 млн евро. На обслуживание объекта, как ожидается, будет ежегодно направляться около 1,5 млн евро.

Забор проходит через территорию 17 муниципалитетов – от Лапландии до побережья Финского залива. Его построили на землях примерно 1 тыс. владельцев, которым государство выплатило в общей сложности около 3 млн евро компенсаций.

Идею строительства пограничного заграждения в Финляндии начали обсуждать осенью 2022 года. Это произошло после объявления президентом России Владимиром Путиным мобилизации, когда за одни выходные в Финляндию въехали почти 17 тыс. граждан РФ. Само строительство началось весной 2023 года.