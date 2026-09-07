Переговорщики США заявили французской стороне на встрече в Киеве, что Россия может быть готова к возобновлению переговоров после парламентских выборов, намеченных на середину сентября, сообщил журналистам представитель Елисейского дворца на брифинге, передает Le Monde.

«Американцы сказали нам (в воскресенье в Киеве), что после выборов в Думу появилась новая готовность России к переговорам и что в этом контексте следует готовиться к новому старту переговорного процесса», – сказал представитель администрации французского президента.

Напомним, выборы в Государственную Думу России пройдут с 18 по 20 сентября.