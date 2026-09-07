В Турции прошла масштабная операция против наркоторговцев в 71 провинции страны, в ходе которой изъяли более 2,3 тонны наркотиков, задержаны 894 подозреваемых, сообщает TRT Haber.

Операция проводилась МВД Турции в течение последних 10 дней. В ней были задействованы более 3,3 тыс. сотрудников, 11 воздушных судов и 43 детектора для обнаружения наркотических средств.

Всего правоохранители изъяли 2,367 тонн наркотиков и более 4 млн психотропных таблеток.

Из 894 задержанных 424 были арестованы, в отношении 93 применены меры судебного контроля. Процедуры в отношении остальных подозреваемых продолжаются.