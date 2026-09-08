Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что после начала перемирия в секторе Газа в результате израильских атак погибли более 1,3 тысяч палестинцев.

В ходе выступления на открытии 63-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве Тюрк выразил глубокую обеспокоенность продолжающимся насилием в секторе Газа, ограничениями на ввоз гуманитарной помощи и заявлениями израильских чиновников о принудительном выселении жителей анклава.

Он также заявил о продолжающейся аннексии Западного берега реки Иордан и призвал государства прекратить экспорт оружия, которое может быть использовано для нарушения международного права.

Тюрк также призвал коммерческие компании отказаться от деятельности, поддерживающей незаконные поселения.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с момента вступления в силу действующего перемирия погибли 1 344 палестинца, еще 4 481 человек получил ранения. Общее число погибших с октября 2023 года превысило 73,6 тыс. человек.