Министерство образования, науки и спорта Литвы исключило произведения Михаила Ломоносова и Гавриила Державина из школьной программы, сообщает LRT.

С инициативой исключить произведения Ломоносова и Державина из школьной программы выступил премьер-министр страны Миндаугас Синкявичюс. По его словам, Ломоносов «прославлял имперские войны России», поэтому литовским школьникам не следует изучать «патриотизм и гражданственность» по его произведениям.

При этом причины исключения из программы произведений Державина остаются неясными. Премьер-министр отдельно о нем не высказывался.

Синкявичюс также предложил включить в школьный курс произведения украинского поэта и прозаика Тараса Шевченко. В министерстве, однако, сочли, что этот вопрос требует более детального анализа.