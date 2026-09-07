Министерство образования, науки и спорта Литвы исключило произведения Михаила Ломоносова и Гавриила Державина из школьной программы, сообщает LRT.
С инициативой исключить произведения Ломоносова и Державина из школьной программы выступил премьер-министр страны Миндаугас Синкявичюс. По его словам, Ломоносов «прославлял имперские войны России», поэтому литовским школьникам не следует изучать «патриотизм и гражданственность» по его произведениям.
При этом причины исключения из программы произведений Державина остаются неясными. Премьер-министр отдельно о нем не высказывался.
Синкявичюс также предложил включить в школьный курс произведения украинского поэта и прозаика Тараса Шевченко. В министерстве, однако, сочли, что этот вопрос требует более детального анализа.
«Недостаточно просто вычеркнуть одну или другую фамилию и вписать новую. Необходимо профессионально оценить, какие авторы и их литературные произведения формируют установки учащихся из русского национального меньшинства, проживающих в Литве», — говорится в заявлении ведомства.