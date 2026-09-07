Секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи заявил, что Иран сформулировал условия для восстановления доверия к США и способен продолжать экспорт нефти, несмотря на введенную Вашингтоном морскую блокаду.

«Американцы говорят, что Ирану нельзя доверять. Они лгут», – сказал Резаи.

По его словам, Тегеран уже определил требования, выполнение которых позволит Вашингтону вернуть доверие иранской стороны.

Резаи также отметил, что американская блокада не сможет полностью лишить Иран возможности продавать нефть и получать оплату за поставки. Он указал, Тегеран располагает возможностями для продолжения экспорта и проведения расчетов, несмотря на меры США.