Заместителя начальника ГУ МВД России по Московской области, генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова задержали по подозрению в хищении горючего, сообщает Lenta.Ru.

По словам официального представителя ведомства Ирина Волк, были выявлены факты хищения моторного топлива, принадлежавшего МВД России по Московской области. В числе фигурантов дела оказались заместитель начальника областного главка – начальник тыла генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, еще два сотрудника полиции, а также председатель совета директоров ПАО «Евротранс» и трое топ-менеджеров компании, владеющей сетью АЗС «Трасса».

К настоящему моменту Мещанский районный суд Москвы по ходатайству следствия отправил Малькова под стражу на два месяца.