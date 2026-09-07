США изучают возможность шагов по деэскалации между Россией и Украиной в течение зимы, одновременно рассматривая возобновление переговоров о более широком мирном соглашении, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

По словам Зеленского, период до наступления зимы может стать важным окном для дипломатии. Он отметил, что президент России Владимир Путин может быть заинтересован в продолжении боевых действий в зимний период, однако при этом стремится сохранять рабочие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

«Мое ощущение (таково), что Путину нужен Трамп. Он не хочет его расстраивать», –заявил Зеленский.

Украинский лидер также допустил, что администрация США может оказать давление на Москву, чтобы добиться деэскалации. На вопрос, может ли Путин захотеть предоставить Трампу дипломатическую победу перед выборами в США, Зеленский ответил: «Да».

При этом он отметил, что после визита американских представителей в Москву и Киев у него сложилось впечатление, что Путин «готов обсуждать» идеи по продвижению переговорного процесса.

По словам президента Украины, американские представители приезжали в обе страны прежде всего для того, чтобы «разблокировать» дипломатический процесс, а также предложили ряд новых идей. Он не стал раскрывать их содержание, но сообщил, что часть обсуждений была посвящена возможным шагам России и Украины по деэскалации до наступления зимы и в течение этого периода.

«Есть идеи вокруг энергетических (объектов) и вокруг (поставок) зерна, вокруг электрических (объектов) и вокруг экспорта нефти и газа. У нас с Россией разные интересы», – указал украинский лидер.

На вопрос о том, предусматривает ли американский подход одновременно возобновление переговоров и достижение договоренностей, которые позволили бы России и Украине пройти зимний период без крупной эскалации, Зеленский заявил, что такая трактовка «очень близка к реальности этих разговоров».

Он назвал первой целью возобновление переговоров, а второй – попытку сделать предстоящую зиму отличной от предыдущих, когда удары по энергетической инфраструктуре Украины усиливали боевые действия.

По словам Зеленского, задача заключается в том, чтобы найти до или в течение зимы шаги, «которые могут приблизить стороны к миру».