Иран потребовал, чтобы безопасность проекта TRIPP («Маршрут Трампа») на территории Армении обеспечивали только армянские вооруженные силы или военные третьей страны, уже находящиеся на территории республики, сообщает News.am со ссылкой на источники.

По данным издания, подобным требованием Тегеран стремится исключить появление американских военнослужащих в непосредственной близости от своей границы.

Иранские власти опасаются, что размещение американских сил в Армении может привести к тому, что они будут рассматриваться Тегераном как потенциальная военная цель на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях с США.

В свою очередь, власти Армении заверили иранскую сторону, что реализация проекта TRIPP не создаст для Ирана никаких вызовов или угроз.