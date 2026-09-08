Премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент США Дональд Трамп договорились продолжать усилия по достижению перемирия в Украине, Лондон поддержал итоги недавних переговоров между США и Россией. Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит.

«Что касается Украины, лидеры согласились на необходимость продолжать работу для прекращения огня, которое предотвратит гибель людей. Премьер вновь заявил о поддержке Британией Украины и недавних мирных переговоров под эгидой США», – отмечается в сообщении.

Бернем также заявил о намерении продолжать усилия по достижению мира на Ближнем Востоке. Среди приоритетов он назвал открытие Ормузского пролива, недопущение появления ядерного оружия у Ирана и урегулирование израильско-палестинского конфликта на основе принципа «два государства для двух народов».

В завершение Бернем и Трамп выразили готовность в ближайшее время вновь провести телефонные переговоры.