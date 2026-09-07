Анакара намерена продолжать развивать отношения с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), которую рассматривает как дополнение к Организации Объединенных Наций (ООН), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания правительства.

Эрдоган напомнил о недавнем участии Турции в саммите ШОС в Бишкеке. Он отметил, что внешнеполитическая линия Анкары предусматривает развитие взаимодействия со всеми странами мира.

«Турция географически расположена в непростом регионе. Мы продолжим путь как независимое и процветающее государство и не позволим никому остановить наше развитие. Те, кого беспокоит укрепление позиций Анкары и ее усилия по установлению мира и стабильности в регионе, не смогут сбить нас с намеченного пути», – заверил глава государства.

Он также заявил, что Анкара не собирается игнорировать действия своих противников.