Анакара намерена продолжать развивать отношения с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), которую рассматривает как дополнение к Организации Объединенных Наций (ООН), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания правительства.
Эрдоган напомнил о недавнем участии Турции в саммите ШОС в Бишкеке. Он отметил, что внешнеполитическая линия Анкары предусматривает развитие взаимодействия со всеми странами мира.
«Турция географически расположена в непростом регионе. Мы продолжим путь как независимое и процветающее государство и не позволим никому остановить наше развитие. Те, кого беспокоит укрепление позиций Анкары и ее усилия по установлению мира и стабильности в регионе, не смогут сбить нас с намеченного пути», – заверил глава государства.
Он также заявил, что Анкара не собирается игнорировать действия своих противников.
«Мы не выступаем против какой-либо страны, народа, веры или культуры. Вместе с тем, Анкара продолжит выступать против несправедливости, независимо от ее источника. Те, кто питает вражду к Турции, обречены на провал, а друзья окажутся в выигрыше», – указал Эрдоган.