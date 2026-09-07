Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о существенном прогрессе после переговоров в Москве и Киеве по урегулированию конфликта на Украине, в том числе в согласовании сроков новых трехсторонних переговоров.

«Был достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров», – написал он в соцсети X.

Уиткофф также отметил, что президент США Дональд Трамп прилагает все усилия для остановки кровопролития и достижения прочного и стабильного мира между Россией и Украиной.