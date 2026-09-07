При нынешних темпах продвижения российские войска смогут захватить оставшиеся 19% Донецкой области только к 2 октября 2032 года, подсчитал американский Институт изучения войны (ISW).

В новом отчете аналитики утверждают, что российское руководство «получает искаженные данные с фронта» и «переоценивает успехи армии», используя эту картину для ужесточения позиции на переговорах.

По оценке ISW, полный захват Донецкой области при сохранении нынешней динамики потребует более 10 лет и 7 месяцев с начала полномасштабной войны.