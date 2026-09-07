В Киеве с 10 сентября временно ограничат проведение массовых развлекательных и физкультурно-спортивных мероприятий из-за ухудшения ситуации с безопасностью, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Решение было принято по итогам заседания Совета обороны Киева. Ограничения распространяются на мероприятия, проводимые на открытых площадках, а также в зданиях и сооружениях, где отсутствуют укрытия.

При этом предприятия и организации различных форм собственности смогут продолжать работу в соответствии с решениями правительства. При желтом уровне опасности городские службы продолжат предоставлять необходимые жителям услуги, в частности будут работать центры предоставления административных услуг и учреждения социальной сферы.

Учебные и медицинские учреждения Киева будут функционировать в соответствии с ранее утвержденными протоколами безопасности.

Кроме того, в украинской столице сокращается продолжительность комендантского часа – теперь он будет действовать с 01:00 до 05:00. Таким образом, у киевлян появится дополнительный час для передвижения по городу.

Ограничения вводятся на фоне регулярных атак РФ на Киев. Из-за ситуации с безопасностью организаторы уже начали переносить крупные массовые мероприятия.