В Джалилабадском районе Азербайджана во время земляных работ обнаружили древние керамические сосуды, сообщает Report.

Находки были сделаны на территории села Агдаш. Из-под земли извлекли глиняные сосуды и кувшины.

Главный научный сотрудник Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор исторических наук, доцент Вафа Махмудова отметила, что предварительно находки датируются периодом поздней бронзы – раннего железного века.

О находках уже проинформировали соответствующие структуры. На территории планируется провести дополнительные археологические исследования, чтобы выяснить, имеются ли там другие артефакты, а также установить точную датировку материалов.