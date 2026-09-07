Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что Палестинскую национальную администрацию (ПНА) необходимо ликвидировать как «террористическую организацию».

По словам Смотрича, ПНА «поощряет терроризм, финансирует терроризм, разжигает терроризм» и представляет угрозу безопасности.

Он также выразил мнение, что в ближайшем будущем Израилю не удастся избежать войны на Западном берегу реки Иордан.

«Мы разоружим всех арабов в Иудее и Самарии и убедимся, что оружие находится только в наших руках», – заявил Смотрич.

По его словам, нынешняя политика напоминает ситуацию, когда «страна прячет голову в песок, как страус», ожидая нового нападения, подобного событиям 7 октября.