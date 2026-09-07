В ближайшие 48 часов в Украине сохраняется угроза массированного ракетного удара со стороны России, при этом наиболее высокой она считается для Киева и западных областей страны, сообщают украинские СМИ.

По данным мониторингового Telegram-канала «еРадар», четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС были перебазированы с аэродрома «Украинка» на аэродром «Оленья». Теперь на аэродроме находятся шесть подобных самолетов, готовых к выполнению боевого задания.

«еРадар», отслеживающий перемещения российской авиации, сообщил о завершении подготовки России к возможному массированному ракетному удару. По оценке канала, атака может произойти в течение ближайших двух суток.

«В общей сложности известно о готовности около 50 крылатых ракет типа Х-101», – говорится в сообщении.

Кроме того, мониторинговые данные указывают на подготовку к применению баллистического вооружения. В частности, на аэродром в Воронеже, как утверждается, доставили северокорейские ракеты КН-23.

Всего, по информации «еРадара», к возможному удару могут быть подготовлены около 35 баллистических ракет типов «Искандер-М», КН-23 и «Циркон».

На аэродроме «Украинка» при этом остаются четыре стратегических бомбардировщика Ту-160, которые также могут быть задействованы для нанесения удара.

По оценке аналитиков, одним из основных возможных направлений атаки остаются Киев и Киевская область. Вместе с тем часть крылатых ракет, предположительно, может быть направлена по объектам в западных регионах Украины, в том числе в районах Хмельницкого, Житомира и Ровно.