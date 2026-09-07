Европейским странам следует готовиться к новым российским гибридным атакам в преддверии выборов в Госдуму, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

По ее словам, Москва все чаще прибегает к «наглым и безрассудным гибридным атакам», в связи с чем европейским государствам необходимо быть готовыми к новым инцидентам.