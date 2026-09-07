Япония несколько дней подряд поднимала истребители для наблюдения за китайскими разведывательными самолетами Y-9, совершавшими полеты над Восточно-Китайским морем вблизи островов Дандзё и Окинавы, сообщает TRT.

По данным Объединенного штаба Сил самообороны Японии, Y-9 фиксировались в этом районе с 3 по 6 сентября. В ответ Воздушные силы самообороны совершали вылеты для их наблюдения и сопровождения. 7 сентября японское Минобороны вновь сообщило о появлении китайского разведывательного самолета в районе островов Дандзё и Окинавы.

Как отмечает японская сторона, воздушные суда меняли направление в районе Окинавы и островов Дандзё, после чего возвращались в сторону материкового Китая.

В Минобороны Японии подчеркнули, что воздушное пространство страны при этом не нарушалось. Токио намерен и далее внимательно следить за активностью китайской авиации.