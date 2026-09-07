Израильский кабинет безопасности обсудил ситуацию вокруг Ирана на фоне сохраняющейся напряженности между Тегераном и Вашингтоном, сообщает KAN.

Заседание прошло в условиях повышенной готовности израильской стороны. При этом пока сохраняется неопределенность относительно того, перерастет ли нынешняя ситуация в военную операцию против Ирана с участием Израиля, отмечает телеканал,

Обсуждение состоялось на фоне обострения отношений между США и Ираном, а также недавних заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в адрес Тегерана.

Во время заседания глава израильского правительства заявил, что «конец иранского режима приближается». Он указал, что именно данный вопрос является главной задачей Израиля.