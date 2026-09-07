Россия может сохранять ресурсы для ведения войны против Украины как минимум до 2028 года, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Олег Иващенко в интервью «Укринформу».

«Мы не исключаем, что этого ресурса хватит и на 2027-й, и на 2028 годы. Чтобы этих ресурсов у России не было, нужна совместная работа с партнерами. Санкции должны реально работать. Мы понимаем, из каких стран в Российскую Федерацию поступают электронная компонентная база, станки, специальная химия. Появляется много компаний-прокладок, которые завозят в Россию то, что потом работает на ее военную машину против нас», – сказал глава украинской разведки.

При этом Иващенко отметил, что российская экономика уже значительно слабее, чем в начале полномасштабной войны.