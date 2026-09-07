Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что последствия войны с Ираном затрагивают весь регион и оплачиваются не только непосредственно вовлеченными в конфликт странами.

«Цена войны, начавшейся из-за провокаций и махинаций Израиля, оплачивается не только иранским народом и нашими братскими странами Персидского залива, но и всеми – независимо от того, принимают ли они непосредственное участие в конфликте или нет», – сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что именно ложь и диверсионные действия Израиля в очередной раз сорвали Исламабадское соглашение, которое принесло столь необходимую передышку всему региону.