Жители Новой Зеландии первыми в мире получили доступ к долгожданной игре Grand Theft Auto VI от Rockstar Games. Релиз состоялся в полночь 19 ноября по местному времени.

Игра стала доступна владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В остальных странах GTA VI также будет выходить в полночь по местному времени.

Одновременно с релизом появились первые оценки критиков. На Metacritic средний балл игры достиг 99 из 100 на основе более 150 рецензий, а на OpenCritic — 98 баллов из 100 по итогам более 60 обзоров.

Для сравнения, вышедшая в 2013 году GTA V получила 97 баллов на Metacritic и 92 на OpenCritic.

Версия GTA VI для ПК пока не выпущена. По предварительным ожиданиям, она может появиться не раньше начала 2027 года.