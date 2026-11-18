Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне работу над новым торговым соглашением между двумя странами. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Премьер-министр Марк Карни сегодня встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита глав государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Лидеры обсудили текущую работу по заключению взаимовыгодного торгового соглашения, которое позволит создать рабочие места, повысить доступность и уважать языки, культуру и суверенитет Канады», – говорится в заявлении офиса главы канадского правительства.

По итогам встречи Трамп и Карни договорились продолжить работу над соглашением в тесной координации друг с другом.