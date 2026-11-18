Запланированный на 18 ноября визит министра экономики Армении Геворга Папояна в Москву отменен. Стороны решили перенести переговоры по вопросам таможенного регулирования на уровень заместителей министров. Об этом сообщил сам Папоян.

По его словам, встреча министров не состоится из-за того, что двое участников в последний момент не смогли принять в ней участие.

«По этой причине приняли решение отменить визит на уровне министров. Вместо этого замминистры, которые уже находятся в Москве, проведут эту встречу», — пояснил глава армянского Минэкономики.

Отметим, что 17 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о командировке Папояна в Москву для проведения консультаций по вопросам торговой политики Евразийского экономического союза.