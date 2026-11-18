Самолет российской авиакомпании «Азимут», следовавший из Минеральных Вод в Анталью, благополучно приземлился в пункте назначения.

«Самолет приземлился в Анталье», — сообщил ТАСС источник.

16:12 Сигнал о возможном взрывном устройстве поступил с борта самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс из Минеральных Вод в Анталью. Инцидент произошёл в воздушном пространстве Турции.

Как сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya, после получения сигнала турецкие службы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности.

После посадки в аэропорту Антальи лайнер планируется направить в специально отведённую безопасную зону. Там специалисты проведут проверку самолёта на наличие возможного взрывного устройства.