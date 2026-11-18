Президент США Дональд Трамп удивил пользователей соцсетей обновлённым имиджем. Зрители обратили внимание на изменившийся цвет волос американского лидера после его появления на публике.

Как сообщает CNN, видео прибытия Трампа на Филиппины 17 ноября в рамках азиатского турне и саммита АСЕАН вызвало активное обсуждение в Instagram.

На кадрах видно, как президент США выходит из самолёта при сильном ветре и энергично приветствует встречающих, размахивая флагами. Трамп был одет в белую рубашку, тёмно-синий костюм и красный галстук.

Ролик набрал 2,4 млн просмотров. Однако внимание пользователей привлёк не столько сам визит, сколько цвет волос президента. В комментариях одни предположили, что Трамп стал брюнетом, другие заподозрили его в использовании парика.