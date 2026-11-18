Азербайджан экспортировал 23,67 тонны различных видов мяса и пригодных в пищу мясных субпродуктов на сумму 474,62 тысячи долларов. В эту товарную категорию входят, в частности, лягушачьи лапки, а также мясо и субпродукты домашних голубей и диких животных.

Как сообщает Minval со ссылкой на данные Госкомстата Азербайджана, основным направлением экспорта стала Италия. В эту страну было поставлено 20,14 тонны продукции стоимостью 379,1 тысячи долларов.

Во Францию экспортировали 2,97 тонны на 78,35 тысячи долларов, в Испанию — 0,55 тонны на 17,16 тысячи долларов. При этом Азербайджан также импортировал продукцию данной категории из Беларуси. Объем поставок составил 13,8 тонны, а их стоимость — 30,5 тысячи долларов.