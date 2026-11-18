Заявления супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анны Акопян о пробках в Ереване вызвали беспокойство в правящей партии «Гражданский договор», пишет газета «Жоговурд».

Поводом стали видеоролики, опубликованные Акопян 10 и 17 ноября. Она раскритиковала ситуацию на дорогах столицы, намекнув на неспособность властей решить проблему и иронично заметив, что вскоре виноватыми в пробках могут объявить бывшие власти.

Последняя фраза вызвала особый интерес в партии, поскольку Пашинян регулярно объясняет проблемы страны политикой своих предшественников.

По данным издания, одни представители ГД считают, что Акопян таким образом готовит почву для собственной политической карьеры, другие связывают ее заявления с попыткой ослабить позиции мэра Еревана Тиграна Авиняна перед муниципальными выборами.

Дополнительную интригу внес секретарь Совбеза Армении Ален Симонян, который разместил видео Акопян в своих сторис. В армянской прессе отмечают, что он также рассматривает возможность побороться за пост мэра.

Сам Авинян признал, что пробки раздражают не только Акопян, но и всех жителей столицы, подчеркнув, что мэрия должна найти решение проблемы.