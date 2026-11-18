Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил президента США Дональда Трампа у трапа самолета в Шэньчжэне.

Они обменялись рукопожатием и обнялись.

Президент США Дональд Трамп прилетел в китайский Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило китайское агентство «Синьхуа».

«Президент США Дональд Трамп прибыл в Шэньчжэнь в понедельник для участия в 33-й встрече экономических лидеров АТЭС», — говорится в сообщении.

Саммит проходит в Шэньчжэне 18-19 ноября.