Ядерный чемоданчик президента России Владимира Путина показали во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает Life.

Журналист и депутат Госдумы Евгений Попов обратил внимание на черный дипломат в руках адъютанта Путина и решил выяснить, действительно ли это устройство для управления стратегическими вооружениями.

«Да, тот самый», – ответил сотрудник на вопрос Попова.

Ядерный чемоданчик, известный как «Чегет», является переносным терминалом системы «Казбек». Он обеспечивает защищенную связь президента с высшим военным командованием и позволяет передавать приказы о применении ядерного оружия.

При этом сам чемоданчик не запускает ракеты напрямую. Распоряжения президента поступают в Генеральный штаб, откуда передаются дальше по цепочке управления. Благодаря этой системе глава государства может отдавать соответствующие приказы независимо от того, где находится.

