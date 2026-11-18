Президент России Владимир Путин намерен продолжать боевые действия в Украине как минимум до конца зимы, несмотря на подготовку к встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Китае. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на оценки западных разведслужб.

По данным издания, Москва пока не демонстрирует готовности к серьёзным мирным переговорам. Путин рассчитывает на дальнейшее продвижение российских войск на востоке Украины, а также на то, что массированные ракетные удары и атаки беспилотников усилят давление на Киев.

При этом Россия сталкивается с существенными военными потерями, трудностями при наборе военнослужащих и экономическими проблемами. Некоторые западные чиновники полагают, что продолжение войны также позволяет Кремлю ограничивать внутреннюю критику.

Вместе с тем разведывательные службы не исключают возможности соглашения. По оценке одной из них, Путин может согласиться на прекращение войны при условии передачи России всего Донбасса и предоставления гарантий невступления Украины в НАТО. Однако украинское руководство, включая Владимира Зеленского, вряд ли примет подобные требования.

Европейские чиновники также подозревают, что Москва затягивает переговорный процесс в расчёте на политические изменения в Европе. В частности, выборы 2027 года могут привести к ослаблению поддержки Украины со стороны отдельных европейских государств.

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден выразил сомнение в перспективах скорого мирного урегулирования, отметив, что прежние сигналы Москвы о готовности к миру не приводили к прекращению боевых действий.

Отдельное внимание NYT уделяет предстоящей встрече Путина с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению западных дипломатов, российский президент может попытаться добиться смягчения американских санкций.

Посол Франции в Вашингтоне Орельен Лешевалье считает, что совместное появление лидеров России, США и Китая станет для Кремля крупным дипломатическим достижением. По его словам, Москва стремится продемонстрировать равный статус с Вашингтоном и Пекином, а сама встреча может вызвать исторические параллели с Ялтинской конференцией 1945 года.