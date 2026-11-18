Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости согласования технических параметров железной дороги TRIPP с Азербайджаном.

Выступая в парламенте, он прокомментировал соответствующее заявление главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.

«Железная дорога строится для того, чтобы соединяться с другой железной дорогой. Мы ведь не собираемся строить собственную суверенную железную дорогу, которая будет кружить вокруг Мегри и ни с чем не соединяться», — отметил Пашинян.