Американский беспилотник MQ-9 уничтожен силами противовоздушной обороны армии Ирана в небе над восточной частью Ормузского пролива.
Об этом сообщил отдел по связям с общественностью армии Ирана.
«Беспилотник MQ-9 на востоке Ормузского пролива был обнаружен и своевременно уничтожен огнем отечественных систем сил ПВО армии, размещенных на юго-востоке страны и действующих под управлением единой сети противовоздушной обороны страны», — говорится в заявлении, которое приводит иранская гостелерадиокомпания.