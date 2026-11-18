Евросоюз намерен запретить въезд на территорию блока участникам войны в рамках 22-го пакета санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, запрет на выдачу виз станет одним из центральных элементов нового санкционного пакета.

Кроме того, Еврокомиссия планирует ввести ограничения против ряда банков, поставщиков криптовалютных услуг и около 65 судов так называемого «теневого флота». Пакет также предусматривает экспортные ограничения в отношении организаций, связанных с военной сферой, и определённых товаров, а также запрет на операции с рядом портов и нефтеперерабатывающих заводов.

Чтобы ускорить согласование санкций, Еврокомиссия, вероятно, откажется от включения мер, против которых ранее выступили некоторые страны ЕС, в том числе запрета на предоставление морских услуг.

Также Брюссель планирует создать специальное санкционное ведомство, которое объединит функции финансовых, торговых и налоговых служб Евросоюза. Ожидается, что оно начнёт работу в начале следующего года и будет отвечать за весь процесс введения и контроля исполнения ограничений.

Помимо этого, новый пакет может включать отдельную категорию санкций, направленных против технологий и социальных сетей.

Брюссель рассчитывает принять 22-й пакет санкций против России в следующем месяце.