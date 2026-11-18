Азербайджанская кредитная организация «Аграркредит» после многолетних судебных разбирательств добилась фактической передачи пятизвёздочной гостиницы «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Фонтанка», утром 17 ноября судебные приставы прибыли в отель на улице Правды для проведения исполнительных действий. Несмотря на то что недвижимость официально принадлежит «Аграркредиту» с июня 2023 года, прежний владелец продолжал контролировать гостиничный бизнес.

История началась с кредитов, предоставленных Международным банком Азербайджана компании МБИК, связанной с предпринимателем Элшаном Бабаевым. В 2008–2014 годах компания получила финансирование на 55 млн долларов и 14,77 млн евро для реализации гостиничного проекта. Однако обязательства по возврату средств выполнены не были.

После продолжительных судебных разбирательств гостиничный комплекс, оценённый примерно в 3,09 млрд рублей, был передан «Аграркредиту» в счёт частичного погашения задолженности. Право собственности зарегистрировали в июне 2023 года.

При этом прежний владелец отказывался передавать объект. Азербайджанская организация продолжала добиваться исполнения судебных решений, одновременно выполняя налоговые обязательства в России. За период владения гостиницей она перечислила в бюджет 92,6 млн рублей.

В январе 2024 года суд удовлетворил требования «Аграркредита» о выселении прежнего собственника, а в июне 2025 года решение вступило в законную силу. Попытки оспорить переход недвижимости успехом не увенчались.

Кроме того, суд постановил взыскать с компании «Эрмитаж Медиа» более 44 млн рублей доходов от использования гостиницы после смены собственника.

По данным издания, общая сумма требований «Аграркредита» и Международного банка Азербайджана, включённых в реестр кредиторов, достигла 8,1 млрд рублей.

Таким образом, после нескольких лет судебных разбирательств азербайджанская сторона добилась исполнения решений о передаче одного из престижных гостиничных объектов Санкт-Петербурга, последовательно отстаивая свои имущественные интересы в правовом поле России.