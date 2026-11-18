Отношения между Азербайджаном и Турцией — это отношения двух дружественных и братских народов. В каждом государстве происходят свои процессы, у каждого общества есть собственная траектория развития. Даже столь близкие братские отношения не исключают того, что могут высказываться различные мнения о процессах, происходящих в том или ином обществе или другой стране.
Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Йоханном Давидом Вадефулем, отвечая на вопрос журналиста DW Романа Гончаренко о напряженности, возникшей в последнее время в отношениях между Азербайджаном и Турцией, передает Qafqazinfo.
По его словам, подход и позиция Азербайджана по этому вопросу предельно ясны. Они заключаются в том, что у страны есть собственная модель развития, в соответствии с которой она и движется вперед.
«Мы считаем, что отношения между двумя странами и сегодня остаются такими же крепкими, как и всегда, и будут становиться еще прочнее. Самым наглядным подтверждением этого стали послания, которые недавно, 8 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев адресовали миру, приняв совместное участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Азербайджане», — отметил Байрамов.