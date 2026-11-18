Отношения между Азербайджаном и Турцией — это отношения двух дружественных и братских народов. В каждом государстве происходят свои процессы, у каждого общества есть собственная траектория развития. Даже столь близкие братские отношения не исключают того, что могут высказываться различные мнения о процессах, происходящих в том или ином обществе или другой стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Йоханном Давидом Вадефулем, отвечая на вопрос журналиста DW Романа Гончаренко о напряженности, возникшей в последнее время в отношениях между Азербайджаном и Турцией, передает Qafqazinfo.

По его словам, подход и позиция Азербайджана по этому вопросу предельно ясны. Они заключаются в том, что у страны есть собственная модель развития, в соответствии с которой она и движется вперед.