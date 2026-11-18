Азербайджан за девять месяцев 2026 года импортировал из Армении товары на сумму около 96,5 тыс. долларов. Основную часть поставок составила алюминиевая фольга, также в перечне оказалась мужская одежда.

Как сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана, за январь–сентябрь объем так называемого косвенного импорта из Армении составил 96,46 тыс. долларов. При этом около 95,5 тыс. долларов пришлось на сентябрь.

В частности, за отчетный период было ввезено 19,41 тонны алюминиевой фольги стоимостью 95,34 тыс. долларов. Кроме того, в статистике указаны мужские брюки, комбинезоны, бриджи и шорты из синтетической ткани на сумму 60 долларов, пиджаки стоимостью 100 долларов, а также розы, ввезенные в Азербайджан еще в начале года.

Для сравнения, согласно опубликованным данным, экспорт Азербайджана в Армению за этот период составил 23,45 млн долларов.

В целом объем внешнеторговых операций Азербайджана в январе–сентябре достиг 37,211 млрд долларов, увеличившись на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт составил 23,865 млрд долларов, импорт — 13,346 млрд долларов. За год экспорт вырос на 28,3%, тогда как импорт сократился на 20,4%.