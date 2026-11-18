Сообщения армянских источников о том, что флаг Азербайджана, поднятый в Манхэттене по случаю Дня Победы и Дня государственного флага, был снят по инициативе Армянского национального комитета Америки (ANCA), не соответствуют действительности.

Об этом говорится в заявлении Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

В ведомстве подчеркнули, что распространители этих сообщений не представили достоверных доказательств того, кем и на каком юридическом основании якобы было принято решение о снятии флага.

В комитете пояснили, что церемонии поднятия азербайджанского флага в США традиционно проводятся по случаю Дня Победы, Дня восстановления независимости и Дня государственного флага. Обычно флаг остается поднятым в течение одной недели. В этом году он также находился на месте в течение семи дней в соответствии с установленными правилами.

Кроме того, в ведомстве отметили, что представители азербайджанской общины ежегодно размещают видеоролики и постеры, посвященные исторической победе страны, на крупных LED-экранах зданий на Таймс-сквер.

В Госкомитете заявили, что азербайджанская диаспора в США продолжает активно проводить подобные мероприятия, несмотря на попытки армянских организаций противодействовать им. Также ведомство обвинило некоторые армянские источники в использовании имен американских официальных лиц для распространения недостоверной информации и искажении их позиции.

В завершение комитет призвал общественность не доверять неподтвержденным сообщениям, а СМИ — тщательно проверять информацию, распространяемую армянскими источниками о деятельности азербайджанской диаспоры за рубежом.

Ранее связанные с армянами СМИ писали, что якобы жительница Нью-Йорка армянского происхождения увидела флаг Азербайджана на здании и обратилась к армянским общественным организациям, после чего представители общины начали направлять обращения городским властям.

В СМИ писали, якобы в ответ на письмо ANCA администрация мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани заявила о «солидарности с армянской общиной».