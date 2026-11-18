Азербайджан импортировал 40,55 тысячи тонн пальмового масла и его твердых фракций на общую сумму 58,39 млн долларов. Как сообщает Minval со ссылкой на данные Государственного комитета статистики Азербайджана, крупнейшим поставщиком стала Индонезия. Из этой страны было ввезено 27,69 тысячи тонн продукции стоимостью 36,9 млн долларов.

На втором месте оказалась Испания с объемом поставок 10,3 тысячи тонн на 17,97 млн долларов. Кроме того, Азербайджан импортировал пальмовое масло и его твердые фракции из Малайзии — 1,97 тысячи тонн на 2,51 млн долларов, Турции — 492,12 тонны на 838,18 тысячи долларов, России — 98,62 тонны на 155,1 тысячи долларов и Филиппин — 2,17 тонны на 14,7 тысячи долларов.