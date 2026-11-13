Азербайджан завоевал шесть медалей на юношеской Олимпиаде в Дакаре

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Азербайджанская команда завершила IV летние юношеские Олимпийские игры в Дакаре (Сенегал) с 6 медалями. 3 из них золотые и 3 — серебряные, сообщает Report. Среди членов сборной золотые медали завоевали дзюдоист Ибрагим Талыбов (55 кг), пляжные борцы Тунар Гулиев (70 кг) и Эльгюн Керимли (90 кг). Серебряные медали завоевали пляжный борец Нихад Сулейманлы (80 кг), тхэквондист Адиль Кязымлы (73 кг) в и боксерша Гюлер Гусейнова (51 кг). Азербайджан был представлен на IV летних юношеских Олимпийских играх 13 спортсменами.

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