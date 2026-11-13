Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Алибек Куантыров провёл двустороннюю встречу с представителем президента Азербайджана по вопросам климата Мухтаром Бабаевым.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы экологического состояния Каспийского моря, подчеркнув важность консолидации усилий прикаспийских государств и дальнейшего укрепления регионального сотрудничества в целях его сохранения.

Министр А. Куантыров проинформировал азербайджанскую сторону об экологических инициативах Казахстана, направленных на решение наиболее острых экологических проблем Каспийского моря. В частности, речь шла об инициативах, озвученных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на Первом Каспийском экологическом саммите, состоявшемся 9 октября 2026 года в Национальной туристической зоне «Аваза» (Туркменистан).

Особое внимание М. Бабаева было уделено инициативе президента Казахстана по разработке Межгосударственной программы по сохранению Каспийского моря, призванной стать основой для согласованных действий прикаспийских стран по защите уникальной экосистемы Каспия.

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно продвижения инициативы президента Казахстана по созданию Международной водной организации, направленной на укрепление глобальной координации и развитие международного сотрудничества в сфере водных ресурсов в системе ООН.

Мухтар Бабаев выразил поддержку указанным инициативам Главы государства, отметив их значимость для укрепления регионального взаимодействия и выработки совместных подходов к решению экологических проблем Каспийского моря.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии казахско-азербайджанского сотрудничества и координации усилий по сохранению Каспия. ‎