Российский боец ММА Усман Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, задержан в Абу-Даби после конфликта с экс-чемпионом UFC Мерабом Двалишвили.

Вместе с Нурмагомедовым задержаны все участники потасовки, произошедшей в одном из отелей. Правоохранительные органы намерены выяснить обстоятельства инцидента и получить объяснения от задержанных.

Двалишвили заявил в Instagram, что Усман Нурмагомедов «со своими дружками» подошли сзади и начали избивать его и его друга. «Охрана удерживала меня — они продолжали пинать нас, когда мы были повержены, как неудачники», — заявил грузинский спортсмен.

По предварительным данным, причиной конфликта стали оскорбления в адрес матери Усмана. Сам Двалишвили утверждает, что во время драки его избивали и били по лицу.

Сообщается, что Нурмагомедов уже более 12 часов находится в полиции. По предварительным данным, ему может грозить до года лишения свободы и штраф в размере около 2,7 тысячи долларов.