В 2027 году в Азербайджане 149 тысяч студентов будут обучаться по государственному заказу, ещё 119 тысяч получат государственную стипендию. На эти цели в государственном бюджете предусмотрено 613 млн манатов.

Как сообщает Minval.az, об этом заявил заместитель министра науки и образования Азербайджана Кянан Керимзаде в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2027 год.

По его словам, за последние десять лет приём в высшие учебные заведения страны увеличился примерно на 80% и достиг 78 тысяч человек. При этом количество студентов, поступивших на основе государственного заказа, выросло в 2,5 раза.

Керимзаде также сообщил, что за счёт Фонда образовательных студенческих кредитов уже оформлено около 97 тысяч кредитов. На дальнейшее развитие этой системы ежегодно планируется выделять 35 млн манатов.

Говоря о международном образовании, замминистра отметил, что в рамках государственной программы зарубежного образования право на финансирование обучения получили 2 320 молодых людей. В этом году отбор прошли 496 человек, из которых 153 поступили в университеты, входящие в первую десятку мирового рейтинга.

По его словам, расширяется и международное сотрудничество азербайджанских вузов. В частности, реализуются программы с участием зарубежных университетов, в рамках которых задействованы сотни студентов.

Число иностранных студентов в Азербайджане также продолжает расти. Если в 2018–2019 учебном году в стране обучались около 6 тысяч иностранцев, то сейчас их количество достигло 11,5 тысячи. Они представляют 86 стран.

Керимзаде подчеркнул, что улучшаются и позиции азербайджанских университетов в международных рейтингах. Если в 2020 году в мировых рейтингах были представлены только два отечественных вуза, то в 2026 году три университета вошли в число 800 лучших, а семь — в первую тысячу.

Кроме того, в международной научной базе Scopus индексированы 7 257 научных статей азербайджанских исследователей.

Замминистра также сообщил, что на финансирование науки в 2027 году предусмотрено около 258 млн манатов, из которых 81 млн манатов приходится на средства по линии Министерства науки и образования.