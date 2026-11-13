14 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 7–12 градусов тепла, днем — 17–22 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 60–65%.

В районах Азербайджана также преимущественно будет без осадков. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4–9 градусов тепла, днем — 17–22 градуса тепла. В горных районах ночью ожидается 0–4 градуса мороза, днем — 8–13 градусов тепла.