В районах Баку проводятся совещания по вопросам готовности столицы к зимнему сезону. В них принимают участие представители коммунальных и хозяйственных служб, различных управлений и организаций, образовательных учреждений, а также частного сектора.

Как сообщает пресс-служба Исполнительной власти города Баку, основная цель встреч — оценить готовность районных служб к холодной зиме, в особенности к сильным снегопадам, а также обсудить необходимые меры на этот период.

Первые совещания состоялись в Сабунчинском, Сураханском и Хатаинском районах столицы. В них также приняли участие руководители отделов Бакинской городской исполнительной власти и коммунальных и других городских служб.

Отмечается, что ИВ Баку назначила ответственных лиц для каждого района. Совместно с представителями местных исполнительных властей они проверили подготовку районов к зимнему сезону, выполнение поручений и состояние проводимых работ.

Подчеркивается, что в зимние месяцы, в условиях дождливой и морозной погоды, штабы по подготовке к зиме, созданные при районных исполнительных властях, а также руководители коммунальных, хозяйственных служб и соответствующих организаций должны быть готовы к полноценному выполнению своих обязанностей.

Каждому ведомству поручено обеспечить необходимое количество инструментов и инвентаря для уборки снега (лопат, совковых лопат, ломов и других принадлежностей), создать запасы соли и проверить состояние специальной техники.

Также подготовлены списки лиц, ответственных за очистку от снега улиц и дворов в районах. Принято решение привлекать к этим работам не только технику коммунальных служб, но и имеющуюся технику управлений, организаций, муниципалитетов и частных структур.

Кроме того, руководителей расположенных в районах учреждений, организаций и частных предприятий, муниципалитетов, в том числе предприятий общественного питания, а также представителей общественности призвали в снежные дни активно участвовать в уборке принадлежащих им территорий в соответствии с правилами, принятыми во многих странах мира.