В Азербайджане необходимо усовершенствовать систему образовательных кредитов, чтобы каждый нуждающийся студент мог получить финансовую поддержку. Кроме того, следует устранить причины, препятствующие трудоустройству молодых педагогов в сельской местности, и усилить меры по повышению заработной платы учителей.

Как сообщает Minval Politika, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Анар Искендеров в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2027 год.

«Каждый нуждающийся в образовательном кредите студент должен иметь возможность его получить. Для этого необходимо внести соответствующие изменения», — подчеркнул депутат.

Он также обратил внимание на сокращение числа учащихся в горных районах Азербайджана.

«Каждый год в горных районах сокращается количество школьников. Семьи по различным причинам покидают сёла, и в связи с этим необходимо принимать кардинальные решения», — отметил Искендеров.

По его словам, для привлечения молодых педагогов в сельские школы недостаточно одной лишь информационной работы.

«Чтобы молодые люди с педагогическим образованием ехали работать в сёла, недостаточно только пропаганды. Необходимо уделять гораздо больше внимания вопросам, которые делают такую работу привлекательной», — заявил он.

Депутат также призвал усилить меры по повышению заработной платы учителей, решению проблем с сертификацией и улучшению условий труда педагогов.

Говоря о финансировании образовательной сферы, Искендеров сообщил, что в 2027 году на образование предусмотрено 5 млрд 99 млн манатов. Это на 82,6 млн манатов больше по сравнению с 2026 годом и на 409,5 млн манатов превышает показатель исполнения бюджета за 2025 год. Доля образовательных расходов в общих расходах государственного бюджета составит 12%.

В частности, 17 млн манатов планируется направить на обеспечение учащихся общеобразовательных школ продовольственными товарами и приобретение методических материалов.

Кроме того, 20,9 млн манатов предусмотрено на поддержку молодых специалистов с педагогическим образованием, трудоустраивающихся в сельских школах. Средства предназначены для транспортных расходов, перевозки имущества, создания первоначальных жилищных условий, оплаты коммунальных услуг и аренды жилья. Программа охватывает более 12,6 тысячи молодых специалистов.

На обеспечение деятельности Азербайджано-Турецкого университета, который начал работу в 2026–2027 учебном году и рассчитан на 300 студентов, включая обучающихся по инженерным специальностям, предусмотрено 6 млн манатов.

На деятельность Карабахского университета в 2027 году планируется выделить 51 млн манатов.

Отдельно депутат сообщил, что на финансирование науки в проекте государственного бюджета предусмотрено 257,9 млн манатов.

«Образование — единственная сфера человеческой жизни, которая охватывает всё общество. Оно есть в каждой семье, и практически каждый человек в той или иной степени сталкивается с вопросами образования», — отметил Искендеров.

В завершение он заявил, что комитет Милли Меджлиса по науке и образованию поддерживает проект государственного бюджета на 2027 год.