Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября в Дублине встретился с председателем Европейского совета Антониу Коштой. Об этом сообщает АзерТАдж.
Встреча состоялась по инициативе европейской стороны на полях IX саммита Европейского политического сообщества.
Кошта выразил удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, а также вспомнил о своем визите в Баку. Он пригласил Алиева посетить ЕС, чтобы продолжить обсуждение двустороннего диалога и вопросов сотрудничества.
Глава государства, в свою очередь, также вспомнил о визите Кошты в страну, отметив, что он открывает хорошие возможности для дальнейшего развития отношений.
Алиев подчеркнул роль Азербайджана как надежного партнера в обеспечении Европы энергоресурсами и укреплении ее энергетической безопасности. По его словам, сейчас республика поставляет газ в 10 стран – членов Евросоюза.
Стороны отметили важность пересмотра долгосрочных энергетических контрактов и финансовых механизмов для продолжения успешного сотрудничества в сфере поставок газа.
В ходе встречи также обсуждалось взаимодействие в энергетике, в том числе в области возобновляемых источников энергии. Особое внимание было уделено договоренностям между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией об экспорте возобновляемой энергии на европейский рынок.
Кроме того, было отмечено, что Евросоюз в ближайшее время завершит оценку проекта железной дороги в Нахчыван.
Стороны также подчеркнули значение Среднего коридора и обменялись мнениями о развитии транспортного сообщения и связей.