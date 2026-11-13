Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября в Дублине встретился с председателем Европейского совета Антониу Коштой. Об этом сообщает АзерТАдж.

Встреча состоялась по инициативе европейской стороны на полях IX саммита Европейского политического сообщества.

Кошта выразил удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, а также вспомнил о своем визите в Баку. Он пригласил Алиева посетить ЕС, чтобы продолжить обсуждение двустороннего диалога и вопросов сотрудничества.

Глава государства, в свою очередь, также вспомнил о визите Кошты в страну, отметив, что он открывает хорошие возможности для дальнейшего развития отношений.

Алиев подчеркнул роль Азербайджана как надежного партнера в обеспечении Европы энергоресурсами и укреплении ее энергетической безопасности. По его словам, сейчас республика поставляет газ в 10 стран – членов Евросоюза.

Стороны отметили важность пересмотра долгосрочных энергетических контрактов и финансовых механизмов для продолжения успешного сотрудничества в сфере поставок газа.

В ходе встречи также обсуждалось взаимодействие в энергетике, в том числе в области возобновляемых источников энергии. Особое внимание было уделено договоренностям между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией об экспорте возобновляемой энергии на европейский рынок.

Кроме того, было отмечено, что Евросоюз в ближайшее время завершит оценку проекта железной дороги в Нахчыван.

Стороны также подчеркнули значение Среднего коридора и обменялись мнениями о развитии транспортного сообщения и связей.